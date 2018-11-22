Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor
- Ligde haftanın ilk maçında Kardemir Karabükspor, yarın Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak22 Kasım 2018 Perşembe 09:28
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.
Adana Demirspor-Adanaspor derbisinin de oynanacağı 1. Lig'de 13. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
25 Kasım Pazar:
13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)
16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)
26 Kasım Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)
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