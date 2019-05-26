Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen Hatayspor, ilk finalist oldu.
26 Mayıs 2019 Pazar 17:59
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