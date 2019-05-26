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Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Spor Toto 1.

26 Mayıs 2019 Pazar 18:05
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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