Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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