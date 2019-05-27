Spor Toto 1. Lig play-off finalinin stadı ve saati açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin oynancağı stat ve müsabaka saati açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.



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