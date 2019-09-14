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Spor sayesinde kekemeliğin üstesinden geldi

- Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda miniklerde ikinci olan İbrahim Ali Alanyurt, 5 yaşında başladığı sporun etkisiyle kekemeliğini de yendi- İbrahim Ali Alanyurt: "Wushu sporuyla kekemeliğimde gözle görülür derecede azalma oldu. Katıldığım şampiyonalardan sonra kendime güvenim geldi. Kendimle gurur duymaya başladım"- Dede Halil İbrahim Alanyurt: "Torunumun sporla ilgilenmesini çok istedim. Sporla ilgilenirse daha aktif olur ve kekeme olayına belki faydası olur diye düşündük. Şükür şimdi torunumun kekemeliği yok olma aşamasına geldi"

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
Spor sayesinde kekemeliğin üstesinden geldi


KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Dedesinin tavsiyesiyle başladığı wushuda birçok başarıya imza atan 11 yaşındaki İbrahim Ali Alanyurt, spor sayesinde kekemeliğinin de üstesinden geldi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından iki ay önce 15 Temmuz şehitleri anısına Ankara'da düzenlenen ve 11 ülkeden 575 sporcunun katıldığı Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda minik erkekler 12-14 yaşta ikinci olan Alanyurt, spora başlamadan önce kekemeydi.

Konuşmada da çoğu zaman zorluk çeken Alanyunt, dedesinin yönlendirmesiyle, 5 yaşında başladığı wushuyla kazandığı öz güven ve birey olarak kendini ifade etmesinin ardından kekemeliği yendi.

Alanyunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladığında ilk zamanlar çok fazla zorluklar yaşadığını anlatarak, herkes gibi kendisinin de futbola merakının olduğunu ancak başka dalda spor yapma fikrinin ailesinden geldiğini söyledi.

Başarı elde etmek için antrenörünün de yönlendirmesiyle disiplinli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren minik sporcu, "Bu spora başlamadan önce aşırı derecede kekeme rahatsızlığım vardı. Wushu sporuyla kekemeliğimde gözle görülür derecede azalma oldu. Katıldığım şampiyonalardan sonra kendime güvenim geldi. Kendimle gurur duymaya başladım. Her şampiyonada seviyemin arttığını hissettim ki bu da beni çok mutlu ediyordu. Sporla birçok şeyi aştım." ifadelerini kullandı.

Kekemeliğinin yok denecek kadar aza inmesinin ardından daha mutlu olduğunu ve kalabalık ortamlarda artık rahat konuştuğunu söyleyen Alanyunt, bu öz güvenle ailesi ile sevenlerinin göğsünü kabartmak için şampiyonluklar elde etmek istediğini belirterek, "İnşallah bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. Ama bunun için de çok çalışmam gerekiyor. Balkan Şampiyonası için her gün antrenman yaptık, çok sıkı çalıştık. Dünya şampiyonluğu için de oldukça fazla bir performans göstermemiz gerekecek, bunun da farkındayız." diye konuştu.


- "Torunumun kekemeliği yok olma aşamasına geldi"


Dede Halil İbrahim Alanyurt ise küçüklüğünden beri torunu İbrahim Ali'yi wushu sporu için salona getirip götürdüğünü söyleyerek, "Torunum şu anda emeğinin karşılığını alıyor diyebilirim. Torunumun sporla ilgilenmesini çok istedim. Sporla ilgilenirse daha aktif olur ve kekeme olayına belki faydası olur diye düşündük. Şükür şimdi torunumun kekemeliği yok olma aşamasına geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Torununun sosyalleşmesine bağlı olarak bu rahatsızlığının üstesinden geldiğini savunan dede Alanyunt, "Spordan sonra kekemeliği neredeyse bitme aşamasına geldi. İnşallah bundan sonra da sporla olan yaşantısı kesintisiz devam eder." dedi.


- "Öz güveninin artmasıyla kekemeliği de yendi"


Selçuklu Belediyespor Wushu Takımı Başantrenörü Mehmet Bayraktar da spora küçük yaşta başlamanın çok önemli olduğunun altını çizerek, bu sayede sporcuların öz güveninin arttığını ifade etti.

İbrahim Ali'nin kekemeliği yenmesinin ardından arkadaşlarıyla iletişiminin kuvvetlendiğini de aktaran Bayraktar, "İbrahim Ali, kekemeliği yenmesinin yanında birçok başarıya da imza attı. Şu sıralar gözünü dünya şampiyonluğuna dikti." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
  1. İbrahim Ali Alanyurt
  2. Mehmet Bayraktar
  3. Selçuklu Belediyespor
  4. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu
  5. Wushu

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