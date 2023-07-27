Spor kentinde Bocce heyecanı

Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu As Başkanı Faik Kapsız’ın katılımlarıyla başlayan etkinliğe 41 ilden 350 sporcu katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan açılış, sporcuların Bocce müsabakalarına girmesiyle devam etti. 25-28 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olacak müsabakalar yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ‘’Spor kentimiz Kahramankazan yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İlçemizdeki koşulların ve ortamın uygun olmasıyla birlikte spora ve sporcuya ne kadar önem verdiğimizi her seferinde onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Hala gelişmekte olan bir spor branşı olan Bocce’ye de desteklerimiz her zaman sürecek. Diğer spor dallarında olduğu gibi. Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor ve sporcularımıza başarılar diliyorum’’ dedi.



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