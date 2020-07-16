Spor federasyonlarından şehitler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye'deki spor federasyonları Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Judo Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Judo ailesi olarak Van'da keşif uçağımızın Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet personellerimize ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Van ve Siirt'te meydana gelen acı olaylar neticesinde şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde mesaj yayımladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu da "Keşif uçağımızın Van Artos dağına çarpması sonucu şehit olan emniyet mensuplarımıza ve Siirt Pervari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun yayınladığı mesajda ise "Acımız büyük, Van ve Hakkari illerinde görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımızın Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucunda kahraman emniyet mensuplarımızın şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.





- Diğer spor federasyonları





Şehitler için başsağlığı dileyen Türkiye Motosiklet Federasyonu, "Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polislerimize ve Siirt'te hain teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan özel harekatçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini paylaştı.

Türkiye Boks Federasyonu ise "Van'da kefiş uçağının Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olan polislerimize ve Siirt'te düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada sonucu şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." mesajıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonunun yayımladığı mesajda, "İnsanlı keşif uçağımızın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucunda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile diğer branşlardaki birçok spor federasyonu da şehitlerin aileleri ve Türk milleti için başsağlığı dileğinde bulundu.