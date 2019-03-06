Spor dünyasının acı kaybı! Yakınları hastaneye koştu

Bursa futbolunun eski yıldızlarından ve Orhangazi'de bir çok amatör takımda teknik direktörlük yapmış olan Alaattin Çoban, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaattin Çoban'ın çarşıdayken rahatsızlandığı ve kendisi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne çıkarak doktora tahlil yaptırdığı esnada fenalaştı. Burada doktorlar tarafından müdahale edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Alaattin Çoban'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yakınları hastaneye akın etti

Alaattin Çoban'ın ani ölümü sonrasında Çoban'ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye başkan adayı Bekir Aydın, Spor camiasının önde gelen isimleri hastaneye akın ederken, Alaattin Çoban'ın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu.