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Spor danışmanlığı hizmeti ile şampiyonlar yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, sporcuların antrenman ve yarışma performanslarının artması ve sosyal hayata uyumlarını sağlamak için spor danışmanlığı sağlıyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
Spor danışmanlığı hizmeti ile şampiyonlar yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, sporcuların antrenman ve yarışma performanslarının artması ve sosyal hayata uyumlarını sağlamak için spor danışmanlığı sağlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 30 branşta binlerce sporcuya hizmet veriyor. Uzman antrenörler eşliğinde spor hayatlarını sürdüren mavi-beyazlı sporcuların antrenman ve yarışma performanslarının artması için sportif performans danışmanı hizmeti de sunuluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, sporcularına spor danışmanlığı hizmetini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Kolayiş sporculara danışmanlık yapıyor.


Büyükşehir Kağıtspor’un Sportif Performans Danışmanı Doç. Dr. Kolayış,“Eski milli sporcuyum. 18 yıldır milli takımlarda süper lig düzeyinde spor psikologluğu ve sportif performans danışmanlığı yapıyorum. Olimpiyat şampiyonu sporcum var. 1.5 yıl Kasımpaşa Spor Kulübü’nün sportif performans danışmanlığını yaptım. Kağıtspor’da mümkün olduğunca hem müsabık sporculara hem de yeni başlayan sporculara ilgileniyorum. Bu süreç içerisinde hem sporcular, hem veliler hem de antrenörler ile bir süreç geliştiriyoruz. Antrenörlere, sporculara antrenmanda ve müsabakalardaki yaklaşımlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Velilere sporcuların spor dışındaki yaşamlarında, onların hayat düzenleri ve sporculara nasıl yaklaşmaları gerektiği ile çalışmalar yapıyoruz. Sporcular ile de antrenman devamlılığını hedef belirlemelerini, müsabakalarda yaşadıkları kaygı ve strese bağlı performans düşüklüğü engelleyici stratejiler belirleyip bu kazanımları sahaya yansıtmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
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