Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, Mersin'in Mut ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Mersin'in Mut ilçesinde askeri personel taşıyan sivil otobüsün kaza yapması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Mersin'de askeri personel taşıyan sivil otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan beş askerimize ve hayatını kaybeden otobüs şoförüne Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübü sosyal medyada hesapların şu paylaşımda bulunuldu:

"Mersin'in Mut ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında, "Mersin'in Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübü'nün mesajında ise "Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kaza sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübünün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Mersin'in Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."

Spor camiasından birçok kulüp, spor adamı ve sporcu da sosyal medya hesaplarından yaptıklar paylaşımlarla şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

