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Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç Avrupa Birliği projesi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin biri koordinatör, ikisinin ise proje ortağı olduğu üç Avrupa Birliği projesiyle ilgili basına bilgi verildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:52
Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç Avrupa Birliği projesi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin biri koordinatör, ikisinin ise proje ortağı olduğu üç Avrupa Birliği projesiyle ilgili basına bilgi verildi.


İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, toplantıda yaptığı konuşmada, "İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizin koordinatör olarak yer aldığı birinci projemiz ’Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli İnsanların Sosyal Hayata Entegrasyonu’ projesi. Bu proje, Avrupa Birliği projesi olarak çok değer buldu. 2014-2019 yılları ülkemizin koordinatör olarak yer aldığı altı Avrupa Birliği projesinden biri olarak bu proje uygulamada. Birçok ülkeyle ortak proje yapıyoruz ama projeyi biz yönetiyoruz. İkinci projemiz Süper Kid Spor Okulu projesinde koordinatör Hırvatistan, biz bu projede proje ortağı olarak yer aldık. Üçüncü projemizde; İspanya, Pedreguer Kent Konseyi’nin koordinatör olduğu, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizin proje ortağı olduğu ’Basketbol Aracılığı ile Fırsat Eşitliği’ projesi. Üniversitemiz bu projede İspanya’nın yanı sıra Portekiz ve İtalya ile bu projeyi yapıyoruz.Gençlerimiz İspanya’ya gidecek. Çok mutluyuz, İspanya’da onlara Portekiz ve İtalya’da katılacak. Arkadaşlarıyla ortak faaliyetlere iştirak edecekler. O faaliyetlerde hem ülkemizi temsil edecekler hem şehrimizi temsil edecekler. EPIC-Basketball takımı olarak diğer proje ortağı ülkelerle arkadaşlık kuracaklar, ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi anlatacaklar" dedi.


İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu ise "Bu bizim için gurur vesilesi. Dışişleri Bakanlığı’nın bir toplantısı oldu. Avrupa Birliği Projeler Komisyon Başkanlığı’nın bir toplantısı yapıldı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bize bir davet geldi. Türkiye’de örnek kurum olarak, biz gidip bu projelerimizi orada anlattık. Bu toplantımıza Dışişleri Bakan Yardımcımız, Avrupa Birliği Projeleri Komisyon Başkanı katıldı. Türkiye’deki tüm federasyonların başkanları toplantıda yer aldı. Bizim projelerimiz orada çok büyük bir övgü aldı, çok büyük beğeni topladı. Türkiye’de tek örnek kurum olarak biz gidip bu projelerimizi sunduk, üniversitemizi ve ilimizi çok başarılı bir şekilde temsil ettik" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:52
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