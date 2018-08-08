Spor ayakkabılar nasıl yıkanır?

YAPILACAKLAR:

Bağcıkları ve ayakkabıda bulunabilecek tabanlıkları çıkarın.

Bağcıkları çamaşırlarınızla birlikte yıkayın, ve kurumaya bırakın.

Hafif bir sabun ve sudan oluşan bir karışım hazırlayın ( bulaşık deterjanı ya da fildişi sabunu parçacıkları işe yarar ). Ayakkabılar çok pisse, bunun yerine spor ayakkabıları için özel üretilen temizleyicileri tercih edebilirsiniz.

Bu temizleyicinin üzerinde yer alan etiketi inceleyip ayakkabınızın yapıldığı malzeme üzerinde -naylon, deri, sentetik, keten ya da kauçuk olabilir- kullanıma uygun olup olmadığını kontrol edin.

Yumuşak bir fırça yardımıyla sabunlu su ya da temizleyiciyle ayakkabının içini ve dışını, ve tabanlıkları temizleyin. Daha sonra ayakkabıları ve tabanlıkları temiz suyla iyice durulayın.

Fazla ıslaklığı kağıt havluyla kurulayın.

Nemi çekmesi ve ayakkabının şeklini korumasına yardımcı olması için ayakkabıların içine kağıt havlu doldurun.

Ayakkabıları ve tabanlıkları havalandırması iyi olan bir odada su geçirmez bir yüzeye bırakın, ve ayakkabıların içindeki kağıt havluları, tamamen ıslandıklarında yenileriyle değiştirin.

Bütün parçalar tamamen kuruduktan sonra tabanlıkları ayakkabılara yerleştirip bağcıkları takın.

Temiz kokunun korunması için ayakkabıların içine biraz karbonat serpin.

Ayakkabıları giydikten sonra kurumaya bırakmak ayakkabı ömrünü önemli ölçüde uzatır.

ÖNERİ VE UYARILAR:

Ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıkamak başka türlü temizlenmeyecek kadar kirlenmiş ayakkabılarınız için son bir çaredir.

Fakat ayakkabılarınız ‘makinede yıkanabilir’ değilse; makinenin çalkalama hareketi, ısı ve ciddi miktarda su teması nedeniyle ayakkabılarınız mahvolabilir, bu yüzden ayakkabılarınızı gözden çıkarmadığınız sürece bu yöntemi denemeyin.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.