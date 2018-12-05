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"Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli yapıldı

- Şampiyon sporcular öğrencilerle bir araya geldi

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:23
"Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli yapıldı


ANKARA (AA) - "Spor Ahlakı ve Fanatizm" konulu panel Ankara'da yapıldı.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde "Spora Bağlan" projesi kapsamında düzenlenen panele AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, olimpiyat madalyalı eski tekvandocu Bahri Tanrıkulu, bilek güreşi dünya şampiyonu Engin Terzi, atlı ve geleneksel okçuluk dünya şampiyonu Alperen Alkan katıldı.

Sofuoğlu, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine yarışmayı bıraktığını söyledi.

Sporcu yetiştirmenin önemine değinen Sofuoğlu, "Biz bir yol, bir otoban açtık, arkamızdan gelecek sporcuları yetiştirmeliyiz. Allah bize bir yol açmayı nasip etti. Arkamızdan gelenler rahat rahat bu yolda ilerleyebilir." diye konuştu.

Taha Akgül de öğrencilere öncelikle jimnastik ve yüzme sporuyla uğraşmalarını tavsiye etti.

Güreşe 11-12 yaşlarında başlanılmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Taha Akgül, "Güreş çok ağır bir spor. O nedenle çok erken yaşta başlanılmasını doğru bulmuyorum. Çok çalışmak lazım. Çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Antrenmanda acıyı hissediyoruz ve başarılar geliyor." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat madalyalı eski tekvandocu Bahri Tanrıkulu, bilek güreşi dünya şampiyonu Engin Terzi ve atlı ve geleneksel okçuluk dünya şampiyonu Alperen Alkan da başarı hikayelerini anlattıktan sonra öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Plaket ve çiçek verilmesinin ardından katılımcılılar öğrencilerle fotoğraf çektirdi.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:23
  1. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu
  2. atlı ve geleneksel okçuluk dünya şampiyonu Alperen Alkan
  3. bilek güreşi dünya şampiyonu Engin Terzi
  4. olimpiyat madalyalı eski tekvandocu Bahri Tanrıkulu
  5. Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül
  6. Spor Ahlakı ve Fanatizm

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