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"Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli Ankara'da yapılacak

- Yarın gerçekleştirilecek panelde, şampiyon sporcular bir araya gelecek

04 Aralık 2018 Salı 12:12
"Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli Ankara'da yapılacak


ANKARA (AA) - "Spor Ahlakı ve Fanatizm" konulu panel, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde "Spora
Bağlan" projesi kapsamında düzenlenecek panelde, şampiyon sporcular bir araya gelecek.

Etkinliğe, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, olimpiyat madalyalı eski tekvandocu Bahri Tanrıkulu, bilek güreşi dünya şampiyonu Engin Terzi, atlı ve geleneksel okçuluk dünya şampiyonu Alperen Alkan katılacak.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:12
  1. Kenan Sofuoğlu
  2. panel
  3. Spor Ahlakı ve Fanatizm
  4. Taha Akgül

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