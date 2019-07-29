0553 313 94 23

Spor 9 yayın hayatına başladı

Aydın ve Ege bölgesinde spor camiasındaki gelişmeleri okuyucularına aktaracak olan Spor 9 adlı yayın hayatına başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:17
Spor 9 yayın hayatına başladı

Aydın ve Ege bölgesinde spor camiasındaki gelişmeleri okuyucularına aktaracak olan Spor 9 adlı yayın hayatına başladı.



Futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlar olmak üzere, Aydın ve bölgede sadece spor haberlerinin yayınlandığı adres Spor 9 olacak. Aydın’da çeşitli gazetelerde başarıyla görev yapan, genç ve tecrübeli ekibiyle yola çıkan Spor 9, bundan sonraki süreçte kentteki sporun nabzını tutmak için çalışmalarını titizlikle sürdürecek.



Aydın’daki ve Ege Bölgesindeki sporseverleri, sporun her branşıyla buluşturacak olan Spor 9, liglerin başlamasıyla birlikte video haberler, hafta içi programları ve amatör karşılaşmaların canlı yayınını da resmi sosyal medya hesaplarından takipçilerine sunacak. Aydın’da sporseverleri ilklerle buluşturacak olan Spor 9; basketbol, futbol, voleybol ve diğer branşlardaki müsabakaların canlı yayınlarını yaparak özellikle Aydın’daki spor anlayışı kalitesini de bu sayede yükseltmeyi hedefliyor.



www.spordokuz.com spor haber portalı yöneticilerinden Kamil Kazankaya ve Ramazan Aydemir, Aydın ve Ege sporuna bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet edeceklerini belirterek tüm Aydın’ı siteye sahip çıkmaya davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert cevap!
    1. KKTC'den Yunanistan Başbakanı..
    2. "Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40..
    3. Türkiye'yi heyecanlandıran yerli motor..
    4. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam..
    5. Altının kilogramı 257 bin 100 liraya..
    6. Yunanistan’ın çiçeği burnunda..
    7. Fındık üreticilerine “Mahsulü erken..
    8. AB mahkemesinden nükleer santral kararı
    9. Umurlu’da hayvan satış alanı açılacak
    10. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 4..
    11. Üzüm işçilerinin beklediği fiyatlar..
    12. Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile..
    13. AK Parti Şanlıurfa’da toplanıyor
    14. Şanlıurfa'daki silahlı kavga
    15. “Türkiye reformlarla dünyada ilk 10..
    16. Üzerine cam kaplama parçası düşen..
    17. Eğitimci Gülsar’ın ‘Nar Tanesi..
    18. Sakarya’da afetlere karşı Stratejik plan
    19. Başkan Kılınç’tan Besni-Gölbaşı..
    20. BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme"..
    21. Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden..
    22. Sungurlu’da Termometreler 45 dereceyi..
    23. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi..
    24. Elazığ’da uygulamalı girişimcilik..
    25. Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine..
    26. Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan,..
    27. Köy meydanındaki cinayetin zanlısı..
    28. Güney Marmara'da depreme hazırlık için..
    29. Galatasaray'dan Koç'a boykot kararı!
    30. TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’