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SP’li isimden tepki çeken sözler: Sonunuz yakın!

CHP’lilerin desteğini alınca gaza gelen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, AK Partililere dönerek, “Sonunuz yakın.” dedi. Cihangir İslam’ın sözleri, AK Partililerin tepkisini çekti.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:16
SP’li isimden tepki çeken sözler: Sonunuz yakın!

Saadet Partisi’nin, CHP desteğiyle Meclis’e girebilen vekillerinden Cihangir İslam, gaza geldi. AK Partililere yönelik tepki çeken ifadeler kullanan Cihangir İslam, “Sonunuz yakın.” dedi.

“Biz geliyoruz, sonunuz yakın”

Cihangir İslam şunları söyledi:

“Siyaseten sonunuz yakın, biz geliyoruz. Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz!”

“Yürü! Millet sizi sandığa gömdü”

SP’li vekilin tepki çeken sözlerine, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’tan bomba bir cevap geldi. Bak, “Yürü! On dört yıldır sandığa gömdü millet sizi! Ne diyorsun be! Ne konuşuyorsun!” dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 14:16
  1. AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak
  2. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam
  3. Cihangir İslam
  4. Osman Aşkın Bak
  5. AK Parti
  6. Saadet Partisi
  7. Meclis
  8. TBMM
  9. tepki çeken sözler
  10. CHP

YORUM YAZ

  • yılmaz karayılmaz kara10 dk önce
    gerçeği söylemiş. helal olsun. rabbim tez zamanda sayılarını artırsın.
  • EyetekEyetek10 dk önce
    Bizden daha kuvvetli olan kimse yok diyen ad kavmi sonra helak olmuştur. Allah en büyüktür.
  • iyildiziyildiz12 dk önce
    Adam, "Siyaseten sonunuz yakın" demiş...
  • hsnhsn15 dk önce
    nankör chp ile birlikte müslüman düşmanlığı mi yapıyorsun chp ye kazandırdığınız milletvekillikleri nedeniyle size yazıklar olsun
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