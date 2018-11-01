SP’li isimden tepki çeken sözler: Sonunuz yakın!

Saadet Partisi’nin, CHP desteğiyle Meclis’e girebilen vekillerinden Cihangir İslam, gaza geldi. AK Partililere yönelik tepki çeken ifadeler kullanan Cihangir İslam, “Sonunuz yakın.” dedi.

“Biz geliyoruz, sonunuz yakın”

Cihangir İslam şunları söyledi:

“Siyaseten sonunuz yakın, biz geliyoruz. Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz!”

“Yürü! Millet sizi sandığa gömdü”

SP’li vekilin tepki çeken sözlerine, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’tan bomba bir cevap geldi. Bak, “Yürü! On dört yıldır sandığa gömdü millet sizi! Ne diyorsun be! Ne konuşuyorsun!” dedi.