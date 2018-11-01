SP’li isimden tepki çeken sözler: Sonunuz yakın!
CHP’lilerin desteğini alınca gaza gelen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, AK Partililere dönerek, “Sonunuz yakın.” dedi. Cihangir İslam’ın sözleri, AK Partililerin tepkisini çekti.01 Kasım 2018 Perşembe 14:16
Saadet Partisi’nin, CHP desteğiyle Meclis’e girebilen vekillerinden Cihangir İslam, gaza geldi. AK Partililere yönelik tepki çeken ifadeler kullanan Cihangir İslam, “Sonunuz yakın.” dedi.
“Biz geliyoruz, sonunuz yakın”
Cihangir İslam şunları söyledi:
“Siyaseten sonunuz yakın, biz geliyoruz. Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz!”
“Yürü! Millet sizi sandığa gömdü”
SP’li vekilin tepki çeken sözlerine, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’tan bomba bir cevap geldi. Bak, “Yürü! On dört yıldır sandığa gömdü millet sizi! Ne diyorsun be! Ne konuşuyorsun!” dedi.
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