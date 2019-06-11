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SP'li aday "Mağduriyet edebiyatı bize yakışmaz" demişti... İGDAŞ yalanladı!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar'ın iddialarına ilişkin İGDAŞ’tan açıklama yapıldı.

11 Haziran 2019 Salı 00:32
SP'li aday "Mağduriyet edebiyatı bize yakışmaz" demişti... İGDAŞ yalanladı!

İGDAŞ, CHP’nin İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlunun işten çıkarılmasına yönelik Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İGDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu paylaşımda iddia edildiği gibi Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’tan çıkarılması söz konusu değildir. Çünkü hiçbir zaman sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Saadet Partisinin adayı sayın Necdet Gökçınar’ın oğlu R.E. Gökçınar 17 Nisan 2006 yılında İBB’de sözleşmeli memur olarak işe başlamış, 3 Mart 2009’da memur olmuş; 15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım onarım Müdürlüğünde (657’ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir. Bununla beraber; Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın avukat olan eşinin, İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketlerimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir. Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır” denildi.

"Mağduriyet edebiyatı bize yakışmaz" demişti

Millî Gazete'ye verdiği röportajda bu bilgiyi ilk defa açıkladığını ifade eden Gökçınar konuyla ilgili şunları söyledi:

"(...) Mağduriyet seçim kriterlerinden biri değildir. Öyle olsaydı en çok mağdur edilen benim. Mağduriyet yarıştıracak değilim, sadece zihin açmak için söylüyorum. Ben Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı olduğum için benim oğlumun işine son verildi. 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışıyordu, performansı da oldukça iyi olmasına rağmen askerden döndükten sonra işten çıkarıldı. 5 milyon işsiz gencimizin olduğu ülkemizde ben oğlumun işsiz kalmasını gündem yapacak değilim. Yalnız olayın basında farklı şekillerde yer alması dolayısıyla olayın doğru anlaşılması için bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Biz bunu konuşurken İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlumun kurumla yaptığı sözleşme, hiçbir gerekçe gösterilmeden İGDAŞ tarafından iptal edildi. Bunu ilk defa size söylüyorum. Benim aziz hemşerilerim beni yanlış anlamasın, ben asla mağduriyet yapmıyorum. Kafalarınızdaki boşlukları doldurmak için, sandığa giderken nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin diye söylüyorum. Ben sadece böyle bir üslubun İstanbul’da yaşanıyor olmasından üzüntü duyuyorum."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 00:32
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi
  3. İGDAŞ
  4. Mahmut Tanal
  5. Necdet Gökçınar
  6. CHP

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