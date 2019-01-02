0553 313 94 23

SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik

Yeni tebliğde fon türleri bazında uygulanacak azami fon toplam gider oranları değiştirildi

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:02
SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin esasların belirlendiği tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik içeren yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik kapsamında, "Fon toplam değerinin en fazla yüzde 20'si Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerinden oluşur. Para piyasası fonları ve değişken fonlar için bu fıkradaki sınırlama uygulanmaz" maddesinden, "Para piyasası fonları ve değişken fonlar için bu fıkradaki sınırlama uygulanmaz" ifadesi çıkarıldı.

Tebliğin garantili ve koruma amaçlı fonlar bölümünde yer alan maddede de değişiklik yapılırken, yeni madde şu şekilde yer aldı:

"Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı fonların katılma payı satışında, yatırımcılardan yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini de içeren yazılı veya elektronik ortamda pay alım talimatları alınır."

Yeni tebliğe ayrıca, geçici bir madde de eklendi. Böylece, para piyasası fonları ve değişken fonlar için vadeli olarak yapılan Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerinin oranının tebliğde belirlenen oranı aşması halinde, anılan işlemlerin vade sonuna kadar söz konusu aşımı, tebliğe aykırılık olarak değerlendirilmeyecek.

Öte yandan yeni tebliğde fon türleri bazında uygulanacak azami fon toplam gider oranları da değiştirildi. Eski ve yeni oranlar şöyle:

FON TÜRLERİUygulanacak Azami Fon Toplam Gider Oranı
GünlükYıllık
ESKİ YENİESKİ(%)YENİ(%)
Para Piyasası FonlarıYüzbinde 3,5Yüzbinde4,51,281,65
Koruma amaçlı ve garantili fonlar,kıymetli madenler fonları ile unvanında endeks ibaresi yer alan fonlarYüzbinde 6Yüzbinde62,192,19
Kısa vadeli borçlanma araçları fonları, Yüzbinde6Yüzbinde72,192,56
Fon Sepeti FonlarıYüzbinde 12Yüzbinde 124,384,38
Diğer fonlarYüzbinde 10Yüzbinde 103,653,65



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:02
  1. Resmi Gazete
  2. SPK
  3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor
    1. Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem..
    2. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 920..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. TCMB'den repo ihalesi
    5. Mehmet Efendi'yi rahmetle anıyoruz
    6. Teröre karşı yürüttüğü projeler ödül..
    7. Hamile kadın ambulansa traktörle taşındı
    8. Mitsubishi’den verimli üretim için..
    9. "2019, Türkiye ekonomisinin büyüyeceği..
    10. 250'yi aşkın kişi yatırımla Türk..
    11. Türkiye'ye sürpriz ziyaret!
    12. Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan..
    13. Katliam görüntüleri darbecilerin..
    14. SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin..
    15. Sivasspor'da Uruguaylı kaleci Rochet..
    16. Merkez Bankası, "kemirilen" paraları..
    17. 2018 borsa yatırımcısı için..
    18. "2018, e-ticarette başarılarla dolu..
    19. "2018, e-ticarette başarılarla dolu..
    20. "Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve..
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019