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SPK'dan Pay Alım Teklifi Tebliği'nde değişiklik

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:41
SPK'dan Pay Alım Teklifi Tebliği'nde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pay Alım Teklifi Tebliği'nde yaptığı değişiklikle, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet durumlarına yeni bir madde ekledi.

SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, tebliğin "pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet" bölümüne yeni bir madde eklendi.

Eklenen madde ile "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği" durumunda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verilebilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:41
  1. Pay Alım Teklifi Tebliği
  2. Resmi Gazete
  3. SPK

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