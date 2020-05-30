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Ekonomi

SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişiklik

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:58:47 -
SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK'nın bugünkü Resmi Gazete'de bulunan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, 4'üncü maddenin birinci fıkrasına eklenen bentte yönetim kontrolünün tanımı, "Halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını” şeklinde yapıldı.

Aynı tebliğin 12'nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar ile” ibaresi eklendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.

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