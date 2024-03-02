SPK yuva yıkan o sitelerin kapatılması için harekete geçti
Sermaye Piyasası Kurulu, internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 49 internet sitesinin kapatılması için gerekli işlemlerin başlatılmasına hükmetti.
SPK Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 49 internet sitesinin kapatılması için gerekli işlemlerin başlatılmasına hükmetti.
“Bir koyup beş alın” diyerek binlerce kişiyi dolandıran yurt dışı kaynaklı forex şirketlerine erişim yasağı geliyor. Kaldıraçlı işlem adı altında yapılan soygunda yaklaşık 500 milyon TL’nin hak sahiplerinden gasp edildiği düşünülüyor.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
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