  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SPK, Kurumsal Yönetim İzleme Raporu'nu yayımladı
Ekonomi

SPK, Kurumsal Yönetim İzleme Raporu'nu yayımladı

Rapordan: - "BIST 100 şirketlerinin zorunlu olmayan ilkelere ortalama uyum düzeyinin yüzde 80, BIST 30 şirketlerinin ortalama uyum düzeyinin ise yüzde 82,5 olduğu gözlemlenmiş ve yönetim kurullarının bağımsız üye sayısı, kadın üye oranı, yetkinlik ve üyelerinin görev süreleri ile performans değerlendirmesi konularında gelişmeye açık olduğu anlaşılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:03:45 -
SPK, Kurumsal Yönetim İzleme Raporu'nu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı Kurumsal Yönetim İzleme Raporu'nda, "BIST 100 şirketlerinin zorunlu olmayan ilkelere ortalama uyum düzeyinin yüzde 80, BIST 30 şirketlerinin ortalama uyum düzeyinin ise yüzde 82,5 olduğu gözlemlenmiş ve yönetim kurullarının bağımsız üye sayısı, kadın üye oranı, yetkinlik ve üyelerinin görev süreleri ile performans değerlendirmesi konularında gelişmeye açık olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

SPK'dan yapılan açıklamada, kurumsal yönetim düzenlemelerinin etkin biçimde uygulanması, uygulamaların Kurul tarafından etkin gözetiminin sağlanması ve gönüllü ilkelere dair raporlamanın geliştirilmesi amacıyla Kurul ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle başlatılan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na Destek" isimli proje kapsamında oluşturulan kurumsal yönetim ilkelerine uyumun raporlanmasına ilişkin yeni raporlama esasları ve raporlamada kullanılması öngörülen şablonların, Kurul'un karar organının 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı toplantısında kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, proje sürecinde yürürlüğe giren yeni Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi kapsamında Kurul ve EBRD yayını olarak ilk izleme raporunun (izleme raporu/rapor) hazırlandığı bildirildi.

İzleme raporunun; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu teşvik etmek, ilkelerin yaygın şekilde uygulanmasını sağlama amacı hakkında fikir vermek ve bu konuda şirketler için uygulamaya dair bir rehber oluşturmak amacıyla hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raporda örneklem olarak BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde işlem gören şirketlerin 2019 yılı içinde yaptıkları kurumsal yönetim raporlamasında açıkladıkları 2018 sonu verileri baz alınmıştır. Rapor, BIST 100 ve BIST 30 şirketlerinin zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyini ortaya koymakta ve uyum durumlarına ilişkin açıklamalarını ele almaktadır. Bu kapsamda, raporda genel anlamda BIST 100 şirketlerinin zorunlu olmayan ilkelere ortalama uyum düzeyinin yüzde 80, BIST 30 şirketlerinin ortalama uyum düzeyinin ise yüzde 82,5 olduğu gözlemlenmiş ve yönetim kurullarının bağımsız üye sayısı, kadın üye oranı, yetkinlik ve üyelerinin görev süreleri ile performans değerlendirmesi konularında gelişmeye açık olduğu anlaşılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı