0553 313 94 23

SPK haftalık bülteni

28 Mart 2019 Perşembe 19:06
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deniz Finansal Kiralama'nın 1 milyar 512 milyon 769 bin lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Erbosan Erciyas Boru Sanayiive Ticaret'in 14 milyon 780 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Oylum Sınai Yatırımlar'ın 1 milyon 708 bin 800 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 290 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 1 milyar 512 milyon 769 bin lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 425 milyon lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 950 milyon lira, Vakıf Yatırım Menkul Değerler'in 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Aktif Yatırım BankasıAŞ Turkcell VarlıkFinansman Fonunun 75 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet başvurusunu ve TF Varlık Kiralama'nın 5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine, sahipliğe ve alım-satıma dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, Venbey Yatırım MenkulDeğerler'e toplam 154 bin 917 lira, Işık Menkul Değerlere 26 bin 49 lira, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Işıklar Holding'e 38 bin 308 lira, Usaş Yatırımlar Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemesonucunda 2 kişiye toplam 44 bin 814 lira, Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (BISAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemesonucunda 2 kişiye toplam 46 bin 282 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca, Şok Marketler Ticaret AŞ’nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30 Eylül 2018 tarihli finansal tablolar esas alınaraktüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde, sermayesinin ve oy haklarının yüzde 100’üne sahip olduğu Teközel Gıda Temizlik Sağlık MarkaHizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ’yi devralması suretiyle gerçekleştirecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarakhazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:06
  1. SPK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı'ndan Brexit oylamasına izin
    1. İngiltere'de Avam Kamarası..
    2. Üzerine vinç devrilen işçi ağır..
    3. Suudi Arabistan'da tutuklu 3 kadın..
    4. ABD'nin Irak'a desteği sürecek
    5. AK Parti'nin Çubuk mitingi
    6. "1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin..
    7. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    8. Tarihi keşif! Dünyadakilere göre çok..
    9. Etiyopya Başbakanından başkent..
    10. Afganistan'daki cumhurbaşkanlığı..
    11. BM'den "Kaşıkçı'nın katilleri kamuya..
    12. Avam Kamarası Başkanı daha önce iki..
    13. Dev tavşan ile küçük kızın dostluğu..
    14. Bakan Yardımcısı İnce Özel Harekat'ta..
    15. Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı..
    16. Fenerbahçe hazırlık maçında..
    17. AK Parti'nin Elmadağ mitingi
    18. İkizleri boğulmaktan kurbağa adamlar..
    19. "Çok çalıştım ve sabrettim"
    20. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör..
    21. Lübnan'da Filistinli tutuklulara..
    22. "Gece gündüz bu millete borcumuzu..
    23. Bakan Kasapoğlu Balıkesir’de gençlerle..
    24. İmamoğlu’ndan Yarımada’daki turizmin..
    25. Darbe sanığı yarbaydan "Genelkurmay'da..
    26. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    27. Sarı yeleklilere Toulouse'da gösteri..
    28. "Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını..
    29. Venezuela'da hareketli anlar! Maduro..
    30. Büyükşehirden Yaşlılar Haftası’nda..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu