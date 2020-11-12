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Ekonomi SPK haftalık bülteni
Ekonomi

SPK haftalık bülteni

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:44:41 -
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret'in 700 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin eş zamanlı olarak 104 milyon 244 bin 353,96 liraya indirilmesini ve bu sermayenin bedelli sermaye artırımı ile 127 milyon 773 bin 765,72 liraya çıkartılmasını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Petkim Petrokimya Holding'in 422 milyon 400 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Denge Varlık Yönetim'in 46 milyon TL, Alternatifbank'ın 2 milyar 200 milyon lira, Turkcell Finansman'ın 500 milyon lira, Nurol Holding'in 1 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankası'nın 30 milyar lira, Türkiye İş Bankasının 33 milyar lira, Boğaziçi Varlık Yönetim'in 80 milyon lira, Eko Faktoring'in 70 milyon lira, Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret'in 250 milyon lira, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinelerinin 2 milyar lira, Çalık Holding'in 100 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Nurol Varlık Kiralamanın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu, Emlak Varlık Kiralama 'nın 50 milyon lira tutarındaki sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret'in 700 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin eş zamanlı olarak 104 milyon 244 bin 353,96 liraya indirilmesini ve bu sermayenin bedelli sermaye artırımı ile 127 milyon 773 bin 765,72 liraya çıkartılmasını onayladı.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A pay piyasasında 16 Ocak 2020 - 28 Ocak 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Serkan Uzun adlı kişiye 152 bin 845,46 lira, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 7 Ocak 2020 – 20 Ocak 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Hüseyin Aykut Güven adlı kişiye toplam 11 milyon 380 bin 656,28 lira, Hüseyin Yücel adlı kişiye 46 bin 958 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Önder Tavukçuoğlu adlı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.


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