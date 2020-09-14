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Ekonomi SPK haftalık bülteni
Ekonomi

SPK haftalık bülteni

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:32:46 -
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 10 Ağustos 2020-11 Eylül 2020 döneminde meydana
gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda Yediler Grup Gıda Sanayi ve Ticaret ve 5 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 10 Ağustos 2020-11 Eylül 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “#EymBorsa Duyuru Grubu” adlı grup üzerinden, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Ayhan Öztürk adlı şahıs ile birlikte Meltem Aksakal, Mehmet Ersin Hatır, Hatice Aksakal, Neriman Öztürk ve Yediler Grup Gıda Sanayi ve Ticaret tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe
bulunması nedeniyle söz konusu kişiler ve şirket hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, "Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, '#EymBorsa Duyuru Grubu' ve benzeri sosyal medya gruplarına dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir." uyarısında bulundu.

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