SPK, 3 şirketin halka arz başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yer alan karara göre, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ'nin halka arz başvuruları onaylandı.

Böylece SPK, en son 1 Haziran 2023 tarihli bülteninde onay verdiği 4 halka arzın ardından, yeni başvuruları onaylamış oldu.

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 254 milyon 140 bin TL olan sermayesinin 318 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 63 milyon 860 bin TL pay ile mevcut ortaklardan Fuzul Holding AŞ’nin sahip olduğu 28 milyon TL olmak üzere, toplam 91 milyon 860 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 8,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 117,6 milyon TL olan sermayesinin 138 milyon 768 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 21 milyon 168 bin TL pay ile mevcut ortak TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’nin sahip olduğu 7 milyon 56 bin TL olmak üzere, toplam 28 milyon 224 bin TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 39,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ'nin 405.388.195,51 TL olan sermayesinin 514.778.660,51 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 109.390.465 TL payın satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 25,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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