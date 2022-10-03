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Ekonomi S&P'den Türkiye için dolar ve enflasyon tahmini! Resmen duyurdular
Ekonomi

S&P'den Türkiye için dolar ve enflasyon tahmini! Resmen duyurdular

Uluslararası derecelendirme kurumu Standard & Poor’s, Türkiye'deki enflasyon ve dolar kuruna ilişkin yeni bir tahmin yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 16:09:00 -
S&P'den Türkiye için dolar ve enflasyon tahmini! Resmen duyurdular

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’tan dolar kuru tahmini geldi. S&P tarafından dolar kurunun 2023 yılında 23 TL’ye kadar yükseleceği öne sürüldü.

Dolar kuru tahmini

S&P Türkiye’nin kredi notunu açıkladığı raporda enflasyon ve dolar kuru tahminleri de yer aldı. Dolar kurunun 2022 yılının sonunda 20,50 TL’ye kadar yükseleceğini öngören S&P’nin raporunda 2023 sonuna kadar ise dolar kurunun 23,00’a yükselmesini bekledikleri ortaya koyuldu. Bu yükselişin ardından beraberinde gelen iki yıl TL’nin dolar karşısında mevcut fiyatını koruyacağı tahmin edildi.

2025'teki enflasyon tahminleri yüzde 12

Ortalama enflasyonun ise Türkiye’de 2022’de yüzde 74 olarak beklendiği ifade edilirken 2023 yılında bu oranın yüzde 40,1, 2024’te yüzde 18, 2025’te ise yüzde 12 olacağını öngörüldü.

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