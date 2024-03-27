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Ekonomi S&P'den Türkiye için büyüme tahmini
Ekonomi

S&P'den Türkiye için büyüme tahmini

Yeniakit Publisher
2024-03-27 10:43:00 - 2024-03-27 10:49:22
S&P'den Türkiye için büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin 2024 için büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 3'e yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD ile gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını yayımladı. ABD ekonomisine dair raporda, iş gücü piyasasının sağlam kalması nedeniyle ABD'de ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,5 olmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e ve 2025 için yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltildi. Öte yandan, Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi 2026 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekildi.

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