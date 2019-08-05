S&P'den Türkiye açıklaması!

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard and Poor's tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de sermaye kontrolleri hükümetin başvurabileceği son çare olur" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de bankacılık krizinin hâlâ var olduğunu belirten Standard and Poor's (S&P), riskin yılın başlarına göre daha düşük olduğunu kaydetti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi stokunun gelecek yıl veya sonrasında yüzde 20 seviyesine doğru yükselmesini bekliyoruz. Türkiye'de sermaye kontrolleri uygulanması bizim temel beklentimizden çok uzakta. Türkiye'de sermaye kontrolleri hükümetin başvurabileceği son çare olur" denildi.