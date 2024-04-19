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Ekonomi S&P'den İsrail kararı! Kredi notu düşürüldü
Ekonomi

S&P'den İsrail kararı! Kredi notu düşürüldü

Yeniakit Publisher
2024-04-19 03:06:00 -
S&P'den İsrail kararı! Kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İsrail'in "AA-" olan kredi notunu "A+"ya indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "AA-"den "A+"ya, düşürüldüğü, not görünümünün de "negatif" olduğu belirtildi.

İran'la karşı karşıya gelmelerin son dönemde artmasının İsrail için yüksek olan jeopolitik riskleri daha da yükselttiğine dikkat çekilen açıklamada, daha geniş bir bölgesel çatışmanın önleneceğinin beklendiği, ancak S&P'nin askeri faaliyetlerin altı aydan daha fazla sürmeyeceğine dair önceki varsayımına rağmen, çatışmaların 2024 boyunca devam edecek gibi göründüğü aktarıldı.

Açıklamada, çoğunlukla artan savunma harcamalarının bir sonucu olarak İsrail'in genel bütçe açığının 2024'te gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 8'ine kadar yükseleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Daha geniş bir bölgesel çatışmanın S&P'nin temel senaryosu olmadığına işaret edilen açıklamada, ancak geniş bir bölgesel çatışmanın, İsrail'in güvenlik durumu ve dolayısıyla ekonomik, mali ve ödemeler dengesi parametreleri üzerinde daha fazla maddi olumsuz etki oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ekonomisinin 2023'teki yüzde 2'nin ardından bu yıl yüzde 0,5 büyümesinin beklendiği, geçen yılın son çeyreğinde ise ülke ekonomisinin yüzde 5,7 daraldığı ifade edildi.
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