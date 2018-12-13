Spartak Trnava-Fenerbahçe13 Aralık 2018 Perşembe 22:00
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Jose Maria Sanchez Martinez, Raul Cabanero, Javier Rodriguez (İspanya)
Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail Köybaşı, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Slimani
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