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Teknoloji SpaceX’ten Louisiana’ya 100 milyar dolarlık dev uzay üssü
Teknoloji

SpaceX’ten Louisiana’ya 100 milyar dolarlık dev uzay üssü

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SpaceX’ten Louisiana’ya 100 milyar dolarlık dev uzay üssü

SpaceX, ABD’nin Louisiana eyaletinde şirketin en büyük fırlatma tesisini kurmaya hazırlanıyor. “Starbase, Louisiana” adı verilen 100 milyar dolarlık projenin yılda binlerce uzay uçuşunu desteklemesi hedefleniyor.

Uzay, havacılık ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, Starship görevlerinin sayısını artıracak yeni yatırımının ayrıntılarını açıkladı.

Şirketin dördüncü fırlatma tesisi olacak üs, tamamlandığında SpaceX’in bu alandaki en büyük merkezi haline gelecek.

BEŞ FIRLATMA KOMPLEKSİ KURULACAK

Projede, her birinde iki fırlatma rampası ve bir yakıt tesisi bulunan beş ayrı fırlatma kompleksinin yer alması planlanıyor.

Üs bünyesinde ayrıca yakıt ve enerji üretim tesisleri ile uzay araçlarının işlemlerinin yürütüleceği bir merkez kurulacak. Çalışanlar ve aileleri için konutlar da proje kapsamında inşa edilecek.

Yeni tesisin yılda binlerce fırlatmaya imkân sağlaması ve uzay yolculuklarının daha sık gerçekleştirilmesinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

11 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM HEDEFİ

SpaceX, yatırımın gelecek 10 yılda doğrudan 3 bin kişiye iş olanağı sağlamasını öngörüyor. Projenin 8 binden fazla dolaylı istihdam oluşturması da bekleniyor.

İnşaat çalışmalarının 2027’de başlaması, tesisten ilk fırlatmanın ise en erken 2029’da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

MUSK: BİLİM KURGUDAN ÇIKIP GERÇEĞE DÖNÜŞECEK

SpaceX’in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, projeye ilişkin açıklamasında, “Şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Şirketin, insanların yıldızları keşfettiği bir gelecek oluşturmak amacıyla kurulduğunu belirten Musk, bu hedefin uzaya gitmenin uçak yolculuğu kadar rutin hale gelmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Musk, Louisiana’da kurulacak yeni uzay üssünün bu geleceğin önünü açacağını vurguladı.

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