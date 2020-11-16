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Teknoloji SpaceX uzaya tarihi görev için 4 astronot gönderdi
Teknoloji

SpaceX uzaya tarihi görev için 4 astronot gönderdi

NASA ve SpaceX ortaklığında gerçekleşen uçuşta Crew Dragon Uzay Aracıyla 4 astronot 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu’na tarihi görev için yollandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 05:31:00 -

Türkiye saatiyle gece 03.27’de gerçekleşen fırlatmada, NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker’la Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) astronot Soichi Noguchi yer aldı.

SpaceX'in Falcon 9 Roketi, Dünya'ya geri dönerek Atlantik Okyanusuna başarıyla iniş yaptı.

Biden kutladı

Tarihi uçuşun ardından ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'dan kutlama mesajı geldi. Biden açıklaamsında, ''Bugünkü görevleri için NASA ve SpaceX'i tebrik ediyorum. Bilimin gücü, yaratıcılığımız ve kararlılığımızla neler başarabileceğimizin bir kanıtı oldular.'' ifadelerini kullandı.

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