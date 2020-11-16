SpaceX uzaya tarihi görev için 4 astronot gönderdi
NASA ve SpaceX ortaklığında gerçekleşen uçuşta Crew Dragon Uzay Aracıyla 4 astronot 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu’na tarihi görev için yollandı.
Türkiye saatiyle gece 03.27’de gerçekleşen fırlatmada, NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker’la Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) astronot Soichi Noguchi yer aldı.
SpaceX'in Falcon 9 Roketi, Dünya'ya geri dönerek Atlantik Okyanusuna başarıyla iniş yaptı.
Biden kutladı
Tarihi uçuşun ardından ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'dan kutlama mesajı geldi. Biden açıklaamsında, ''Bugünkü görevleri için NASA ve SpaceX'i tebrik ediyorum. Bilimin gücü, yaratıcılığımız ve kararlılığımızla neler başarabileceğimizin bir kanıtı oldular.'' ifadelerini kullandı.