  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
Aktüel

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:57:24 -
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

ANKARA (AA) - Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketinin fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya döndüğü, şirketin Atlantic Okyanusu'ndaki insansız yüzer platforma konduğu belirtildi.

Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

- Uydu iletişiminin yeni ufku: "Takım uydular"

İletişim uyduları, geçmişte kapsama alanlarının sabit olabilmesi için yörüngedeki hareket hızının Dünya'nın dönüş hızına eşit olduğu, yeryüzünden 35 bin 786 kilometre yükseklikteki Yer Sabit Yörünge'ye fırlatılıyordu. Yeni nesil uydular ise bağlantı hızını ve sinyal kalitesini artırabilmek için daha çok yerden 160 ila 2000 kilometre yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılıyor.

Alçak Yörünge'de hareket hızı Dünya'nın dönüş hızından daha yüksek olduğu için tek bir uydu belirli bir bölgeye sürekli kapsama sağlayamıyor. Bu yüzden SpaceX gibi uydu iletişimine yatırım yapan şirketler, Alçak Yörünge'de iletişim sinyallerini sürekli hale getirebilmek için "takım uydu" adı verilen uydu ağlarına ihtiyaç duyuyor.

İletişim amaçlı bu uydu ağları, şirketler arasında şimdiden bir uzay yarışı başlatmış durumda. SpaceX'in yanı sıra Amazon ve OneWeb gibi şirketler de Alçak Yörünge'de internet uydu ağları kurmak üzere çalışmalar yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları
Dünya

KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları

KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Ersin Tatar ne kadar oy aldı? Mustafa Akıncı ne kadar oy aldı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden cumh..
TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi
Gündem

TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi

CHP destekçisi TELE1'de açıklamalarda bulunan Musa Özuğurlu, Azerbaycan'ın nitelikli ilerleme kaydedemediğini ve kayıplarının çok fazla oldu..
Hocalı katliamının komutanı gebertildi
Gündem

Hocalı katliamının komutanı gebertildi

Hocalı katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu t..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay