SpaceX nedir? SpaceX'in Crew Dragon kapsülünde kaç kişi var?

SpaceX Crew Dragon nedir?

Dragon 2, Amerikan havacılık üreticisi SpaceX tarafından Dragon 1 kargo uzay aracının halefi olarak geliştirilen ve üretilen bir yeniden kullanılabilir uzay aracı sınıfıdır. Uzay aracı bir Falcon 9 Block 5 roketinin üzerine fırlıyor ve bir okyanus sıçramasıyla Dünya'ya geri dönüyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü ertelenen SpaceX'in ilk astronotlu uçuşu bugün gerçekleşti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve California merkezli SpaceX firması tarafından uygulamaya konulan tarihi fırlatılış, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ABD doğu saati ile 15.22'de (TSİ 22.22) yapıldı.

Crew Dragon'un pilotsuz ilk uçuşu, Mart 2019'da gerçekleştirildi. Astronotlar Robert L. Behnken ve Douglas G. Hurley'in, gelecekte bu uzay aracıyla uçacak ilk insanlar olması planlanıyor.

Söz konusu kapsülün başarıyla yolculuğunu tamamlaması, uzay yolculuğunun daha uygun fiyatlı olması için yapılan çalışmalar açısından da dönüm noktası olacak.

Yolculukta yer alacak astronotlardan 53 yaşındaki Hurley, “Bob ile birlikte beş yıldır bu programa hazırlanıyoruz” dedi.

Uzay yolculuklarını ticarileştirmeyi teşvik etmek isteyen NASA, uzay kapsülü yapımı için SpaceX’e 3,1 milyar dolar, Boeing’e 4,5 milyar dolar vermişti. Boeing’in CST-100 Starliner kapsülünü 2021’e kadar fırlatması beklenmiyor.

SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.

Elon Musk yaptığı toplantılarda Crew Dragon ile ilgili genellikle oldukça olumlu ifadeler kullanıyor. Daha çok NASA için üretildiği söylenen bu araçlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronotları götürüp getirecek. Böylece ABD’nin bu konuda Rusya’ya olan bağımlılığı azalmış olacak. Bildiğiniz üzere ABD’li astronotlar Uzay İstasyonu’na gitmek için Rus roketlerini kullanıyor.

Crew Dragon bundan kısa bir süre önce defalarca Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi ve hiçbir sorun çıkmadı. Bu nedenle şirketin testten başarılı bir şekilde ayrılması bekleniyor.

SpaceX'in Crew Dragon kapsülünde kaç kişi var?

Crew Dragon'un tasarımı, ilk olarak 29 Mayıs 2014 tarihinde Kaliforniya'da düzenlenen bir etkinlikte gösterilmişti. NASA, Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderdi.