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Teknoloji SpaceX Mars'a gidilecek tarihi açıkladı!
Teknoloji

SpaceX Mars'a gidilecek tarihi açıkladı!

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwyenne Shotwell, 2020'lerin sonunda Mars'a ulaşacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 12:23:00 -
SpaceX Mars'a gidilecek tarihi açıkladı!

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

NASA, 2025'te astronotları Ay'a indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken; daha sonra buradan Mars'a ulaşmak için çalışmalar başlayacak.

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwyenne Shotwell, insanların Mars'a ne zaman gideceği konusunda açıklamalarda bulundu.

"2020'lerin sonunda Mars'a ayak basacağız"

Shotwell, astronotların muhtemelen 2020’lerin sonunda kızıl gezegene ayak basacağını belirterek, "2030’dan önce bunun olacağına inanıyorum. Ancak insanlar, önce Ay'a yeniden gidecek." dedi.

2025 civarlarında Ay’a insan göndermeyi planlayan NASA ise Artemis göreviyle birlikte Ay'ı bir basamak olarak kullanıp, buradan Mars'a ulaşmak istiyor.

NASA'da çalışan uzmanlar, Mars'a ulaşmanın 2040'lı yıllarda gerçekleşebileceğine inanıyor.

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