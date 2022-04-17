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Teknoloji SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
Teknoloji

SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. Casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 20:18:00 - 2022-04-17 20:27:49

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi’nin (NUVKR) ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-85 misyonu dahilinde California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden TSİ 16.13’te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Casus uydular yeryüzünü tarıyor

Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.

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