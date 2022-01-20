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Teknoloji SpaceX 49 uyduyu birden gönderdi
Teknoloji

SpaceX 49 uyduyu birden gönderdi

ABD'li havacılık şirketi SpaceX, 49 Starlink uydusunu uzaya taşıyan iki aşamalı Falcon 9 roketinin görevini başarıyla gerçekleştirdikten sonra Florida açıklarındaki Atlantik Okyanusu'na indiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 00:56:00 -
SpaceX 49 uyduyu birden gönderdi

SpaceX'in Twitter hesabından, roketin ilk aşamasının fırlatmadan 9 dakika sonra Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış SpaceX drone gemisine temas ettiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Falcon 9'un ikinci aşamasının hedefine doğru ilerleyerek, 49 uyduyu fırlatmadan yaklaşık 15 dakika sonra yörüngeye yerleştirdiği bilgisi de daha sonra teyit edildi.

Bu görev sonucunda Falcon 9 roketi, 10. defa başarılı şekilde fırlatılmış ve yere iniş yapmış oldu.

Türk gençlerinin geliştirdiği ve 2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1. olan "Grizu-263A" isimli mini uydu da "Türkiye'nin ilk cep uydusu" olarak Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

Son görevle birlikte Starlink projesine ait uydu sayısını 2 binin üzerine çıkaran SpaceX, toplamda 12 bin uydu fırlatma iznine sahip.

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