SP kendi adayları ile yarışacak Türkiye tarihinin en kritik yerel seçimlerine doğru giderken Saadet Partisi’nin yarışa kendi adayları ile katılacağı bildirildi.

Haber Merkezi Türkiye, tarihinin en kritik yerel seçimlerine doğru giderken, hiçbir ittifakın içerisinde yer almayan Saadet Partisi, sandık yarışında tek başına koşuya katılacak. 1389 seçim bölgesinin tamamında kendi aday ve logosuyla seçime girecek olan Saadet Partisi, halktan oy almaya çalışacak. Bu arada SP, Ordu Büyükşehir için İdris Naim Şahin’i aday gösterdi. Partinin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, Ankara’da Mesut Doğan, İzmir’de ise Şerafettin Kılıç.



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