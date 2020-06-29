  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

S&P Çin'in kredi notunu teyit etti

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:15:23 -
S&P Çin'in kredi notunu teyit etti

BRÜKSEL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Çin'in kredi notunu teyit etti.

S&P, Çin'in uzun vadeli kredi notunun "A+", kısa dönem kredi notunun "A-1" olarak teyit edildiğini açıkladı.

Çin'in kredi not görünümünün "durağan" olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer orta gelirli ekonomilerin üzerinde büyüme performansı sergileyeceği ifade edildi.

Açıklamada, büyümenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ABD-Çin gerilimleri, ekonominin yeniden yapılandırılması çalışmaları ile finansal riskler ve belirsizliklerden etkilenebileceğine dikkat çekildi.

ABD ve Çin ilişkilerinin yakın gelecekte normalleşmesinin beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Çin ekonomisinin 2021-2023 yıllarında ortalama yıllık yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı