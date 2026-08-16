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Dünyanın en kötü filmi seçildi: Herkes izlemek için sıraya girdi!

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Dünyanın en kötü filmi seçildi: Herkes izlemek için sıraya girdi!

Çin'de yılın en kötü filmi seçilen ve ilk 9 günde sadece bin dolar para kazanan "Niu Lai", insanların ne kadar kötü olduğunu merak etmesi nedeniyle 830 bin dolar hasılata ulaştı.

#1
Foto - Dünyanın en kötü filmi seçildi: Herkes izlemek için sıraya girdi!

Çin sinema pazarında sosyolojik ve ticari açıdan nadir bir duruma imza attı. Geçtiğimiz haftalarda ülkede "Niu Lai" adı verilen bir film vizyona girdi.

#2
Foto - Dünyanın en kötü filmi seçildi: Herkes izlemek için sıraya girdi!

YILIN EN KÖTÜ FİLMİ SEÇİLDİ Film, Çin'de çok sert ve olumsuz yorumlar alarak yılın en kötü filmi seçildi. Ancak kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

#3
Foto - Dünyanın en kötü filmi seçildi: Herkes izlemek için sıraya girdi!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: İNSANLAR İZLEMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ Gösterime girdiği ilk hafta genel izleyici kitlesi ve sinema eleştirmenleri tarafından 'yılın en kötü yapımı' olarak nitelendirilen 'Niu Lai'yi, insanlar sırf ne kadar kötü olduğunu merak ettikleri için izlemeye karar verdi.

#4
Foto - Dünyanın en kötü filmi seçildi: Herkes izlemek için sıraya girdi!

830 BİN DOLAR HASILAT İlk 9 günlük gösterim sürecinde yalnızca bin dolar civarında gelir elde eden film, tüketici davranışlarındaki ani değişimle birlikte 830 bin dolar hasılat elde etti. Film o kadar fazla talep görmeye başladı ki, Çin içinde bulunan sinema salonları talebe yetişememeye başladı.

#5
Foto - Dünyanın en kötü filmi seçildi: Herkes izlemek için sıraya girdi!

NASIL ORTAYA ÇIKTI? Genç bir buzağının hikayesini konu edinen yapım, animasyon endüstrisinin standart bütçelerinden uzak, yalnızca yönetmen ve senaristten oluşan iki kişilik bir kadro tarafından tamamlandı. İlk etapta herhangi bir pazarlama ve dağıtım desteği bulamayan film, dijital kanallarda prodüksiyon kalitesine yönelik yapısal eleştirilerin odağı haline geldi.

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