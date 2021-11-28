'Sözün özü: idam mutlaka çıkmalı!..'

Yıl 1958, 7 yaşındayım. Bir duydum ki hükümet binasının önünde devlet bir kadını idam etmiş. Bütün Sivas, idam edilen kadını seyre gittik. Üstünde beyaz bir elbise, elbisenin üstünde de suçunun ne olduğu, bu yüzden infaz edildiği yazıyordu. Rüzgârın tesiriyle cesedi hafifçe bir sağa, bir sola sallanıyor, ayaklarında yüksek topuklu bir lastik ayakkabı vardı. Halk kadını seyretmeye gidiyordu. Gece 2’de infaz edilmiş. Halkın seyretmesi için saat 11’e kadar cesedi darağacında teşhir edilmişti. Kadının suçu, sevgilisi ile birlikte kocasını boğmuşlardı. Sevgilisi kocasının boğazına çökerken kadın da yumurtalıklarını sıkmıştı. O zamanki evin duvarları kerpiç olduğundan kocası canının acısı ile duvardaki kireç badanaları tırnaklarıyla kazımıştı. Sevgilisini Yozgat’ta idam etmişler, kadını da Sivas’ta idam etmişlerdi. Görüntü çok korkunç ve ürperti vericiydi. Devlet ibret alınsın diye kadının cesedini idam sehpasında teşhir etmişti. Şimdi bu görüntüyü seyredenler cinayet işleyebilir mi?

Bu olayı niçin yazıyorum. Son yıllarda işlenen sevgili cinayetleri, karı-koca cinayetlerine devletin bir dur demesi için yazıyorum. Cahil sevgili ve cahil karı-koca cinayetlerine devlet sadece bakıyor. Cinayetleri işleyenler nasılsa idam yok, ucunda ölüm yok, 15-20 yıl yatarım, bakarsın bir de af çıkar diye düşünüyor. Rahatlıkla soygunda, gaspta, terörde, işlenen cinayetlerde hiçbir acıma hissi duymuyor. Yeryüzünün en kıymetli varlığı insanı katlediyor. Zaten bunun hesabının dünyada hapis cezası ile bitmeyeceğini hiç düşünmüyor.

Ahirette çok azgın bir ceza ile ebedi ateşlerde kavrulacağını hiç aklına bile getirmiyor. Bir insanı haksız yere öldürmenin hiç af olunmayacağını düşünmüyor. Devlet de şimdiki hukukta cezalarının caydırıcı olmayacağını düşünmüyor, sadece seyrediyor. Bu cinayetler de öylece kalmıyor, ölenin ailesinin kini öldürene hiç bitmiyor. Bazen devletin yapamadığı infazı kendisi yapıyor. Dolayısıyla cinayetler katlanarak devam ediyor. Bu kanunları profesörler, hukuk uzmanları hazırlıyor. Bu yasaları koyan profesör uzmanlar insan psikolojisini, insan ruhunu hiç bilmiyor. Allah’ın koyduğu yasaları beğenmiyor, kendi aklını beğeniyor ve Avrupa’ya hevesleniyorlar. Avrupa’da idam yok ama Avrupa bu cinayetleri işleyenleri hiç bırakmıyor. Yani diri diri gömüyor. Af asla düşünmüyor. Cezaevlerinde tek tip elbise giydirerek bir daha aşağılıyor. Bizde cezaevinde çok güzel yemekler çıkıyor. Mahkumlar gayet şık elbiselerle geziyor. Hele parası olan mahkumlar kral gibi yaşıyor. Hatta cezaevinde teşkilat kurup, çete bile kuruyorlar. Ben bol keseden sallamıyorum, gözümle gördüğümü yazıyorum.

Koca, karısını öldürüyor, çocuklar hem anasız hem de babasız kalıyor. Çünkü anne mezara, baba cezaevine giriyor. Anasız-babasız büyüyen çocuklar sevgiden, şefkatten yoksun olarak büyüyor ve ruh sağlığı bozuluyor. Topluma düşman oluyor. Sonuçta hırsız, soyguncu ve cinayete meyilli olarak büyüyor. Ya da mafyanın eline düşüyor, çetelerin eline düşüyor ya da terör örgütlerinin eline düşüp bir suç makinesine dönüşüyor. Madalyonun bu yüzünü devletin hiç düşündüğü var mı? Hayır yok. Herkes neme lazımcı olmuş. Bugün cezaevlerinde asılmayı, idam edilmeyi hak etmiş binlerce cani, gaspçı, terörist, casus var. Devlet bunları içeride boşuna besliyor. Bunlar cezalarını çektikten sonra dışarıya çıkacaklar ve masum, günahsız insanların canı, malı tehlikeye düşecek. Bunun hesabını kim verecek. Elbetteki bu suçluyu, caniye koruyan kanunları koyanlar verecek, ama ahirette tabii. Sözün özü idam mutlaka çıkmalı.