“Sözün Bittiği, Hareketin Başladığı Yerdeyiz: COP31 Yolculuğumuz Başlıyor”

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve liderliği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ilan ettiği COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görevlendirmesine ilişkin yaptığı açıklamada COP31 sürecini yalnızca bir zirve takvimi değil, yüksek sorumluluk taşıyan küresel bir dönüşüm yürüyüşü olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“COP31 yolculuğumuz, sorumluluğu büyük, hedefi net bir yürüyüşün başlangıcıdır. İklim mücadelesini etkisi ölçülebilir adımlarla büyüteceğiz.”

“Şahsım Adına Büyük Bir Onurdur”

COP sürecinin dünyanın iklim rotasının çizildiği en büyük zirve olduğunu vurgulayan Ağırbaş, Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görevinin büyük bir onur olduğunu ifade etti:

“Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyanın iklim rotasının çizildiği en büyük zirve olan COP sürecinde; masadaki diplomatik kararları sahanın gerçekliğine ve somut iş birliklerine taşıyan “Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu” görevini üstlenmek, şahsım adına büyük bir onurdur.”

“Asıl Kudret, Masada Atılan İmzaları Hayata Geçirmek”

COP sürecinde alınan kararların hayata geçirilmesinde kritik bir role sahip olan Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görevinin, küresel iklim diplomasisi ile reel uygulamalar arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayan Ağırbaş, şunları kaydetti:

“Yıllardır süregelen iklim diplomasisinde hep şunu müşahede ettik: Masada atılan imzalar çok kıymetli, ancak dünyayı iyileştirecek asıl kudret, o imzaları hayata geçirmekte yatıyor. Bizim yeni misyonumuz tam olarak budur: Hükümetlerin yüksek hedefleri ile sokağın, sanayinin, üniversitenin ve gençlerin enerjisi arasında sarsılmaz bir köprü kurmak. Artık “ne yapmalıyız?” sorusuna odaklandığımız dönemdeyiz.”

Sıfır Atık Vizyonu: Küresel İklim Mücadelesinin Güçlü Pusulası

Ağırbaş, Türkiye’den dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi’nin, COP31 sürecinde en güçlü yol gösterici olduğunu vurgulayarak, bu vizyonun mimarı olan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye özel bir parantez açtı:

“Bu süreçte en güçlü pusula şüphesiz Türkiye’den dünyaya bir iyilik hareketi olarak yayılan “Sıfır Atık” modelidir. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanımız, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde filizlenen bu vizyon, bugün sadece bir çevre projesi olmanın çok ötesine geçmiş; küresel iklim krizinin en etkili reçetesi ve bir yaşam kültürü haline gelmiştir.”

Sıfır Atık Forumu ile Küresel Seferberlik

Önümüzdeki süreçte özellikle Sıfır Atık Forumu çatısı altında kapsamlı bir seferberlik başlatılacağını ifade eden Ağırbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Önümüzdeki süreçte, özellikle Sıfır Atık Forumu çatısı altında yerel yönetimlerden uluslararası şirketlere, sivil toplumdan finans dünyasına kadar tüm paydaşlarla bir araya geleceğiz. Amacımız sadece atığı yönetmek değil; üretimi, tüketimi ve yaşam alışkanlıklarını “döngüsel” bir anlayışla yeniden tasarlamak. İnanıyoruz ki COP31, somut başarı hikayelerinin yazıldığı bir dönüm noktası olacak.”

“Sözü Eyleme, Taahhütleri Somut Başarılara Dönüştürme Vakti”

Ağırbaş açıklamasını şu güçlü mesajla tamamladı:

“Küresel seferberlik ruhuyla, kimseyi geride bırakmadan bu mücadeleyi büyüteceğiz. Vakit; sözü eyleme, niyeti harekete, taahhütleri somut başarılara dönüştürme vaktidir. Daha adil, daha yeşil ve atıksız bir dünya için...”

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu, 2015 yılında Paris’te düzenlenen ve küresel iklim müzakereleri açısından bir dönüm noktası olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı (COP) kapsamında oluşturulmuştur. Bu mekanizma, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılmasını desteklemek amacıyla, hükümetler ile devlet dışı aktörler arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturmayı hedeflemektedir.

İklim Üst Düzey Şampiyonları; işletmeler, finans kuruluşları, şehirler, bölgeler, sivil toplum kuruluşları ve yerel toplulukları kapsayan geniş bir paydaş ekosistemini harekete geçirerek, iddialı ve somut iklim eylemlerinin hayata geçirilmesini teşvik etmektedir.

İki yıllık görev süreleri boyunca görev yapan ve bayrağı bir COP’tan diğerine devreden Şampiyonlar, ulusal hükümetler ile devlet dışı aktörler arasında köprü görevi üstlenmektedir. Bu çalışmalar, Küresel İklim Eylem Gündemi çerçevesinde, uygulamayı hızlandırmaya yönelik beş yıllık bir vizyon doğrultusunda yürütülmektedir.