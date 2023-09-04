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Yerel Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü : 1 yaralı
Yerel

Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü : 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 10:34:00 -
Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü : 1 yaralı

Bursa’da şehir merkezinde Zafer Plaza karşısında iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmada bıçaklar konuştu. Bir kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırdı.

Bursa’da şehir merkezinde Zafer Plaza karşısında iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmada bıçaklar konuştu. Bir kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflardan biri bıçağına sarıldı. Karşısındaki kişiyi bacağından ve kalçasından bıçaklayan saldırgan polis ekiplerince fark edilince hemen ekipler müdahale etti. Polisin yaralıya ilk müdahalesiyle sağlık ekipleri çağrılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı adamın durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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