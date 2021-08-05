Sözleşmeyi kabul ettirmeye çalışmasının nedeni belli oldu! Facebook, Whatsapp mesajlarına erişmek istiyor!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle yeni gizlilik politikaları nedeniyle yıl başından beri eleştiriliyor.

2.5 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp, 2014 yılında Facebook'a satılmış ve 2016 yılında uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanmaya başlamıştı.

Bu teknoloji sayesinde WhatsApp mesajları, hem şirket tarafından hem de diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemiyor.

Facebook, mesajlara erişmek istiyor

Kişisel veriler sayesinde kullanıcılardan reklam geliri elde eden Facebook, şimdilik milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp sohbetlerini okuyamıyor.

Ancak gelen bilgilere göre şirket, WhatsApp mesajlarındaki verileri toplamak ve işlemek için uçtan uca şifrelemeyi esnetebilir.

Facebook, bu kapsamda homomorfik şifreleme isimli bir yöntem kullanmak istiyor. Bu yöntem sayesinde şirket, WhatsApp mesajlarının içeriğini okumadan verileri toplayabilecek ve işleyebilecek. Böylece sosyal medya devi için yeni bir gelir kapısı doğacak.

Güvenli veri analizi aracı homomorfik şifreleme teknolojisiyle Facebook'un yanı sıra Google, Amazon ve Microsoft gibi devler de ilgileniyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, yılın ilk aylarında yeni gizlilik ilkelerini herkese zorla kabul ettirmeye çalışmıştı. Şirketin, homomorfik şifreleme ile veri toplamada nasıl bir yol izleyeceği şimdilik bilinmiyor.