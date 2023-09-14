Sözleşmesi sona eriyordu! Muslera için karar verildi

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera ile yola devam etme kararı aldı.

Galatasaray yönetiminini, kontratı 2024 yılında sona erecek olan ve yolların ayrılacağı iddia edilen 37 yaşındaki Fernando Muslera'nın gösterdiği performans sonrası yeni kontrat imzalama kararı aldığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisi ile devre arasında masaya oturacak yönetimin Muslera ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Tecrübeli kalecinin yıllık 2,5 milyon Euro olan maaşının da daha düşük bir seviyeye çekileceği belirtildi.

Bu sezon Galatasaray'la Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Muslera, Sarı-Kırmızılı takımın Devler Ligi'nde gruplara kalmasında da önemli rol oynamıştı.

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Muslera Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig, 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli kalecinin bu sezon da Galatasaray'ın lig ve Avrupa'da önemli kozlarından biri olacağı kesin.