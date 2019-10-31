Sözleşmeli uzman çavuşlar kadroya mı alınacak? Uzman çavuşlar ne zaman kadroya alınacak?

Son dakika haberine göre, kadro bekleyen uzman çavuşlara kadro müjdesini hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem de MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter verdi. Peki uzman çavuşlar ne zaman kadroya alınacak? uzman çavuş maaşları ne kadar? İşte uzman çavuş son dakika kadro haberi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter uzman çavuşlar için müjdeli haberi duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter kadro bekleyen 200 bine yakın uzman çavuş için Bakanlık tarafından çalışmalara başlandığını belirtti. İzzit Ulvi Yönter, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kadro bekleyen uzman çavuşlara kadro verilmesine yönelik çalışmalara başlandığını belirttiğini duyurdu. Konu ile ilgili olarak bu kadro düzenlemesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu olmak üzere sınırötesi harekatlarında da görev alan uzman çavuşları etkileyecek. Ayrıca Yönter ülkemizdeki binlerce uzman çavuşun sözleşmeli statüden kurtulacağını ve uzman çavuşların kadroya geçeceğinin müjdesini verdi.

Uzman çavuş maaşları ne kadar?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan uzman çavuşların maaşı ile jandarma uzman erbaş maaşları bölgelere göre farklılık teşkil etmete. Terör bölgesinde görev yapan uzman erbaşların maaşları diğer bölgelere göre daha yüksekten verilmekte. Göreve yeni başlayan uzman çavuş 2019 yılı itibari ile 4.200 TL ile 4.520 TL arasında maaş alırken, temmuz zammı ile maaşı 4.452,42 TL ile 4.791,65 TL arasında maaşlarda bir yükselme söz konusu olmakta.

Geçtiğimiz yasama döneminde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TBMM'de uzman çavuşlar ve sözleşmeli erlerin sorunlarını gündeme getirmiş ve çözüm talebinde bulunmuştu. Yeni askerlik sistemine geçişin öncesinde binlerce uzman çavuş özlük hakları konusunda iyileştirme beklentilerini sosyal medyadan gündeme getirmiş, 'Kadro' taleplerini yinelemişti, fakat kadro müjdesi gelmemişti.