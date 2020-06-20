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Ekonomi

Sözleşmeli tarımda, TÜRİB-TÜRKŞEKER iş birliği

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) firmaları iş birliği anlaşması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:49:00 -
Sözleşmeli tarımda, TÜRİB-TÜRKŞEKER iş birliği

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), sözleşmeli tarım ürünlerinin lisanslı depolarda saklanması ve Elektronik Ürün Senedine (ELÜS) dönüştürülerek işlem görmesi amacıyla bir iş birliği anlaşması yaptı. TÜRKŞEKER üreticileri tarafından üretimi yapılan uygun ürünler lisanslı depo işletmelerinde saklanarak, ELÜS’e dönüştürülecek ve TÜRİB ELÜS Piyasasında güven ve istikrar içinde işleme konulacak.

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