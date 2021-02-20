  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Rus saldırganlığına' karşı birlik açıklaması: Zırhlı araç ve askeri bot hibe ettiler

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Çavuşoğlu: Öğrenemeyenlere itinayla öğreteceğiz!

Dubai Kraliyet Ailesi'nden rehin tutulan Latife ile ilgili açıklama

Terör örgütü PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi

10 yıl sonra geri döndü! Marmara'da korkulu rüya

İçişleri Bakanlığı'ndan haftasonu kısıtlamasına saatler kala açıklama

19 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı

'Oynanan oyunun farkındayız' diyen Erdoğan'dan önemli çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın
Ekonomi “Sözleşmeli tarım modelini geliştirmeyi hedefliyoruz”
Ekonomi

“Sözleşmeli tarım modelini geliştirmeyi hedefliyoruz”

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise 17 bölge birliği, 1622 kooperatif, 17 şirket ve 850 bin ortağı ile ülkemizin en büyük çiftçi yapılanması olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Türkiye’nin tarımda ihtiyacını yerli üretimden karşılaması hedefiyle çalıştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:41:00 -
“Sözleşmeli tarım modelini geliştirmeyi hedefliyoruz”

Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının önemine dikkat çeken Poyraz, şunları kaydetti: “Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, ülkemizin işlenebilir durumdaki topraklarının değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeli bu projeler içinde en önem verdiklerimizden. Sözleşmeli tarım modelini, iş birlikleriyle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Alımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2020 yılı için 2,5 milyar TL bedelle 1 milyon 600 bin ton ürün alımı hedefi belirlemiştik. Bu hedefe ulaştık. Ürünlerin 1 milyar TL’lik kısmının alımını da sözleşmeli üretim modeli kapsamında gerçekleştirdik. 2021 yılı için ise toplam 3,7 milyar TL bedelle ürün alımı hedeflerken bunun 1,5 milyar TL’lik kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı planlamaktayız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
5 bin nüfuslu beldede sıfır koronavirüs vakası
Yerel

5 bin nüfuslu beldede sıfır koronavirüs vakası

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 10 gündür yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi.
Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap
Gündem

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Destici, Kılıçdaroğlu'nun "Ben 5 tan..
Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!
Siyaset

Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Uşak'ta yaşandığı öne sürülen 'çıplak arama' iddialarına tokat niteliğindeki cevabına ilk ses PKK..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay