Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu çalışma saati ne kadar oldu? Sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığı bünyesine çalışan personele Son dakika müjdesi geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Sözleşmeli sağlık personelimizin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresini düşürüyoruz." denildi. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu çalışma saati ne kadar olacak?

Sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığı bünyesine çalışan personele Son dakika müjdesi geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Sözleşmeli sağlık personelimizin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresini düşürüyoruz." denildi. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu çalışma saati ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

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