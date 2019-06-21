Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu çalışma saati ne kadar oldu?
Sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığı bünyesine çalışan personele Son dakika müjdesi geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Sözleşmeli sağlık personelimizin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresini düşürüyoruz." denildi. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu çalışma saati ne kadar olacak?21 Haziran 2019 Cuma 16:12
Sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığı bünyesine çalışan personele Son dakika müjdesi geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Sözleşmeli sağlık personelimizin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresini düşürüyoruz." denildi. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu çalışma saati ne kadar olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.
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